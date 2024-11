Totaj diskuton me “Avonet” për transparencën në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot përfaqësuesit e Rrjetit të OJQ-ve “Avonet”, të udhëhequr nga drejtori ekzekutiv Kenan Gashi.

Gjatë takimit, ata diskutuan për çështje të ndryshme, me theks të veçantë mbi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes Komunës së Prizrenit dhe shoqërisë civile për të siguruar transparencë, llogaridhënie dhe shërbime efikase për komunitetin.

Një çështje tjetër e rëndësishme që u trajtua gjatë këtij takimi ishte zbatimi i rekomandimeve të raportit të auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit.

Ky raport ka vlerësuar Komunën e Prizrenit si një nga komunat me performancën më të mirë në Kosovë në lidhje me shpenzimin e buxhetit në përputhje me ligjin dhe standardet e transparencës.

Kryetari Totaj theksoi se Komuna e Prizrenit mbetet e përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin me shoqërinë civile për krijimin e shërbimeve më efikase dhe më të mira për qytetarët.

“Ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku me shoqërinë civile për të siguruar që çdo shpenzim dhe veprim të jetë në shërbim të qytetarëve dhe në përputhje me standardet më të larta të transparencës”, u shpreh Totaj.

