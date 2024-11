Malishevë: Gruaja shkon me fëmijët tek prindërit pasi e rrahu burri

Një grua në Malishevë dyshohet se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj.

E njëjta pasi ka pranuar tretman mjekësor me dëshirën e saj bashkë me fëmijët ka shkuar në shtëpinë e prindërve të saj.

“Viktima femër/k në vazhdimësi dyshohet se ka pas dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj m/kosovar, i cili dyshohet se edhe me datën e cekur e ka sulmuar fizikisht. Viktima ka pranuar tretman mjekësor dhe e njëjta pas intervistimit me dëshirën e saj së bashku me fëmijët ka shkuar në shtëpinë e prindërve të saj. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thotë policia në raport.

