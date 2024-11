Abdixhiku: Suhareka foli, i tha po ndryshimit që po troket në dyert e Kosovës

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, deklaron se Suhareka i tha “po” ndryshimit që po troket në dyert e Kosovës, pas tubimit që mbajti sonte aty.

Postimi i tij i plotë:

Uragani i madh i Turneu të Ndryshimit ndaloi sonte në Suharekë, dhe Suhareka foli! Ajo i tha po ndryshimit që po troket në dyert e Kosovës! Sepse e ardhmja e ndritur nuk është më vetëm ëndërr, por tashmë po bëhet realitet! Sepse besimi juaj është mesazhi më i fortë se ndryshimi është afër! Faleminderit Ardianit dhe secilit prej jush që ju përgjigjet thirrjes tonë për ndryshim, siç di ta bëj më së miri Suhareka e Ukë Bytyçit!

Suhareka sonte u bë simboli i radhës i shpresës dhe përkushtimit për ndryshim! Rrjedha e pandalshme e njerëzve të vendosur, plot pasion dhe vullnet, që brohorisin njëzëri, po e karakterizon çdo ndalesë të Turneut të Ndryshimit, e sonte ky qytet e dëshmoi se është gati të bashkohet me ne në këtë rrugëtim frymëzyes.

Në këtë mbrëmje të jashtëzakonshme, Suhareka na dha më shumë se pjesëmarrje – ajo na dha një mesazh të qartë: ndryshimi po vjen, dhe bashkë me të po vjen edhe fuqizimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës si forca kryesore politike në vend. Ky ndryshim po ndërtohet me përkushtim dhe dashuri për vendin, dhe me shpresat e qytetarëve që i japin forcë e themel.

Kosova po zgjohet! E sonte, Suhareka ishte në ballë të këtij rizgjimi. Para jush nominuam dhe kandidatët tanë për deputet, që përveç doktorit Ardian Shala janë dhe Urim Suka, Shemsije Bytyçi e Shaqir Kryeziu.

Faleminderit qytetarë të dashur të Suharekës për energjinë dhe besimin tuaj të palëkundur.

Më 9 shkurt, ndryshimi është në duart tuaja.

BËHU NDRYSHIMI!