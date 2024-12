AKB viziton fabrikën e këpucëve në Suharekë, Shahini: ‘Solid’ është eksportuesi me i madh i këpucëve në Kosovë

Ne kuadër të Javës të Biznesit Kosovar 2024 një delegacion i bizneseve kosovare dhe të atyre të diasporës i udhëhequr nga Agim Shahini kryetar i AKB-së vizituan fabrikën e këpucëve Solid në Suharekë.

Kryetari i AKB-së, Shahini gjatë kësaj vizitë tha se është krenar me prodhuesin vendor “Solid” me pronar Ahmet Kuqin nga Suhareka e cila prodhon mbi 2000 modeleve të këpucve, qizmeve, sandaleve dhe patikave për dy gjinitë, për konsumatorët vendor dhe ndërkombëtarë. Shahini tha gjithashtu se ndihet krenar që në ambientet e Solidit në Suharekë është edhe me bizneset nga Gjermania dhe shumë vendeve tjera për të shikuar mundësinë e Eksportit tuaj edhe më shumë vend tjera në EU.

Ahmet Kuqi, drejtues i “Solid-it” në Suharekë tha se rreth 80% fabrika e jonë eksporton në EU dhe jemi të interesuar të gjejme treg edhe më shumë sepse kapaciteti i jonë prodhuese është për furnizim të një tregu mbi 100 milionë konsumatorë dhe kemi mbi 300 puntorë femra në këtë fabrik të specializuar për të gjitha të mbathurat.