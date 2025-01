Vdes Sam Moore ikona e soul-it

Sam Moore, ikona e muzikës soul dhe i njohur për hitet e fundit të epokës si ”Soul Man” dhe ”Hold On, I’m Comin’”, vdiq në moshën 89-vjeçare, sipas ”The Guardian”.

Publicisti Jeremy Westby tha se Moore vdiq të premten në mëngjes në Coral Gables, Florida, për shkak të komplikimeve gjatë shërimit nga operacioni.

Moore, i cili ndikoi te muzikantët duke përfshirë Michael Jackson, Al Green dhe Bruce Springsteen, u fut me Dave Prater në Rock and Roll Hall of Fame që në 1992-shin.

Moore regjistroi disa nga hitet më të qëndrueshme të muzikës soul, të cilat përfshinin gjithashtu ”You Don’t Know Like I Know”, ”When Something is Wrong With My Baby” dhe ”I Thank You”.

Shumica e hiteve janë shkruar dhe prodhuar nga ekipi i Isaac Hayes dhe David Porter dhe i kanë paraqitur me grupin ”Stax House Booker T & the MGs”.

Ashtu si shumë dukuri shpirtërore të epokës së tij, grupi i tij ”Sam & Dave” u zbeh pas viteve 1960.

Por, ”Soul Man” doli sërish në krye të klasifikimeve në fund të viteve 1970, kur ”Blues Brothers”, John Belushi dhe Dan Aykroyd, e regjistruan atë me shumë nga të njëjtët muzikantë.

Moore bëri shumë padi gjyqësore me pretenddimet se industria e diskografisë e kishte mashtruar atë nga përfitimet e pensionit.

Moore dhe artistë të tjerë paditën kompani të shumta diskografike dhe Federatën Amerikane të Artistëve të Televizionit dhe Radios në 1993.

Moore shkroi këngën ”Dole Man”, modeluar sipas ”Soul Man”, për fushatën presidenciale të republikanit Bob Dole në 1996.

Në vitin 2017, ai ishte ndër të paktët artistë që performuan për festimet e presidentit Donald Trump.

Moore u lind më 12 tetor 1935 në Miami dhe filloi të këndonte në kishë që i vogël.

Ai ishte një interpretues i shpeshtë në ”Kennedy Center Honors” dhe performoi për presidentë, përfshirë Obamën.

Moore la pas gruan e tij, Joyce, vajzën, Michell dhe dy nipër e mbesa./ KultPlus.com