Mbledhje komemorative për mësimdhënësen Florentinë Krasniqi-Mazreku, e cila ndërroi jetë sot

Sot, u mbajt një mbledhje komemorative për mësimdhënësen Florentinë Krasniqi-Mazreku, e cila ndërroi jetë. Ceremoninë e komemoracionit e organizoi SHFMU-ja “Ibrahim Mazreku” në Mlaishevë, ndërsa morën pjesë përfaqësues të institucioneve komunale, qeveritare dhe arsimore.

Në emër të Drejtorisë për Arsim dhe Edukim, fjalë lamtumirëse mbajti ish-drejtoresha, Arbëreshë Krasniqi, aktualisht deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ajo theksoi: “Jemi mbledhur këtu për të nderuar kujtimin e Florentinë Krasniqi-Mazreku, e cila ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën familjare, arsimore dhe shoqërore. Ndarja e saj nga jeta ka krijuar një boshllëk të madh, por kujtimet dhe veprat e saj do të jetojnë gjithmonë në zemrat tona. Ajo ishte një person i jashtëzakonshëm, e njohur për cilësitë dhe vlerat e saj, si përkushtimi, dashuria për familjen, për arsimin, nxënësit dhe mësimdhënësit. Na la vepra e porosi të rëndësishme, dhe ndikimi i saj do të mbetet i paharrueshëm. Sot, teksa e kujtojmë, le të mos qajmë vetëm për humbjen, por edhe të nderojmë jetën e saj dhe veprimtarinë mësimore dhe edukative që bëri me nxënësit. Kujtojmë momentet e bukura që kemi ndarë me të, dhe trashëgiminë që ka lënë pas. Florentinë, do të mbetesh gjithmonë në mendjet dhe zemrat tona. Pushofsh në paqe!”

Në emër të SHFMU-së “Ibrahim Mazreku”, drejtoresha Rrezarta Mazreku foli për biografinë, jetën dhe veprën e mësimdhënëses Florentinë Krasniqi-Mazreku, duke theksuar se ajo ishte personifikimi i sukseseve të nxënësve në fushën e artit pamor. Ajo u nderua me shumë mirënjohje dhe çmime për arritjet e saj, ku do të veçohej çmimi nga Ambasada e Republikës së Çekisë në Republikën e Kosovës.

Në emër të dy familjeve të Florentinës, të pranishmit në mbledhjen komemorative i falënderuan Fadil Morian dhe Nuhi Mazreku./PrizrenPress.com