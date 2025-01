Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim

Sot në Kosovë pritet të mbajë mot i vranët dhe me reshje të herëpashershme lokale bore. Reshje më të shpeshta dhe më intensive priten në jug, jugperëndim dhe juglindje të vendit e më të pakta priten në veri, por në të gjithë territorin priten centimetra të ri me shtresa bore. Në disa vise në jug priten shtresa të mëdha.

Do të fryjnë erëra mjaft të ftohta nga veriu, ndërsa temperaturat nga -5 deri në -1 gradë Celsius.

Në Shqipëri sot pritet të mbajë mot dimëror, me reshje të dendura bore ne veri dhe lindje të vendit si dhe në juglindje. Reshjet bore priten edhe në shumë zona në Shqipërinë qendrore dhe po ashtu mund të ketë edhe në zonat bregdetare në veri të vendit. Stuhi të fuqishme me borë intensive pritet të ketë në verilindje të vendit, prandaj ata që do të rrugëtojnë në “Rrugën e Kombit” duhet të kenë shumë kujdes. Në jug dhe perëndim të vendit priten kryesisht reshje dhe rrebeshe shiu. Me uljen e temperaturave bora afrohet në kodrat afër bregdetit.

Reshje të dendura bore dhe shtresa bore do të përfshijnë edhe Maqedoninë Veriore ku priten stuhi lokale bore dhe erëra të ftohta nga veriu. Reshje mjaft të fuqishme bore priten në perëndim dhe veriperëndim të Maqedonisë së Veriut.

Reshje bore të herëpashershme sot priten edhe në Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi duke përfshirë edhe bregdetin malazez.

Reshje bore në shumë pjesë të rajonit priten edhe ditën e hënë, por të intensitetit pak më të dobët. Do të vazhdojnë erërat e ftohta veriore dhe rritja e shtresave të dëborës.

Nga e Marta reshjet pushojnë, por vazhdojnë vranësira lokale dhe koncentrimi i ajrit të ftohtë polar. Ende mund të ketë reshje të izoluara bore. Temperaturat do të shëojnë ulje sidomos ato minimale ngase pritet acar i fortë deri në -10 gradë Celsius, madje edhe më ftohtë. Temperaturat maksimale mund të fillojnë të rriten po shumë pak dhe shumë gradualisht./MeteoBallkan