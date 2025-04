“Ku ishte Arbëri kur e kam mbështetë VV-në në Prizren”: Duda Balje thotë se nuk kanë ndryshuar qëndrim

Deputetja Duda Balje ka bërë të ditur se nuk ka ndryshuar qëndrim, pra që të qëndrojnë në opozitë.

Ajo ka pasur kritika për Arbër Rexhajn.

“Na nuk e ndryshojmë qëndrimin. Kam dëgjuar një debat dje me z.Arbër Rexhaj, më vjen shumë keq se ai është prej Prizrenit, dhe jemi një qytet. Ka pasur një pikëpyetje, po du me pyet Arbërin kur kemi votu për VV-në në nivel lokal me përkrahë, kur kam votuar katër vite për qeverinë Kurti 2, ku ka qenë Arbëri me thanë një faleminderit. Ministritë kanë qenë veç propozim, më nuk kemi pasur takim”, tha ajo.