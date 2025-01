Derbi i Prizrenit në Superligën e femrave: Junior 06 sfidon Bashkimin

Sonte, basketbolli i femrave në Kosovë do të ofrojë një përballje emocionuese mes dy skuadrave prizrenase, KBF Junior 06 Moni Bau dhe KBF Bashkimi.

Ndeshja do të zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:00, përcjell PrizrenPress.

KBF Bashkimi, lider në tabelën e Superligës me 23 pikë, pas 11 fitoreve dhe vetëm një humbje, është në kërkim të vazhdimit të suksesit. Nga ana tjetër, KBF Junior 06 Moni Bau ka 17 pikë dhe renditet në vendin e parafundit, me 5 fitore dhe 7 humbje, por do të tentojë të befasojë liderin dhe të ngjitet më lart në renditje./PrizrenPress.com/