S’ndalet Bashkimi, pritet të përforcohet edhe me një lojtar të huaj

Skuadra e Bashkimit shumë shpejtë mund të sjellë një përforcim të ri pas largimit të Robert Rikiq, duke lënë të hapur mundësinë për një lojtar të pestë.

Vendimi final pritet të merret nga trajneri i ri, Saša Jankovic, i cili tashmë ka filluar të ndikojë në ekipin prizrenas pas prezantimit të sontëm.

Bashkimi, që gjatë fundjavës mposhti thellë rivalin lokal P.C. Prizrenin, ka arritur të barazohet me pikë me Trepçën në krye të tabelës pas humbjes së mitrovicasve nga Vëllaznimi. Me këtë formë të lartë dhe mundësinë për një përforcim tjetër, Bashkimi synon të konsolidojë forcat për pjesën finale të kampionatit.

Tifozët e klubit prizrenas, po presin me interes të madh çdo lëvizje të re, që mund të rrisë më tej performancën e ekipit në vijim të sezonit, që sivjet po kërkon minimalisht një trofe. /AsistiOnline.com/