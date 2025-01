Bashkimi sfidon Borën, Peja përballet me Yllin

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll rikthehet këtë mesjavë me dy përballje kyçe në kuadër të xhiros së 18-të.

Skuadra e Bashkimit, e cila ka regjistruar një bilanc mbresëlënës prej 12 fitoreve dhe vetëm 5 humbjeve, do të presë Borën nga Prishtina, e cila po kalon një sezon të vështirë me 5 fitore dhe 12 humbje. Ndeshja, e cila do të zhvillohet të mërkurën, është një mundësi e artë për prizrenasit që të konsolidojnë pozitat e tyre në krye të tabelës, ndërsa Bora do të kërkojë të sfidojë favoritët në kërkim të një rikthimi të shumëpritur.

Një tjetër duel i zjarrtë pritet mes Pejës dhe Golden Eagle Yllit, dy ish-kampionëve të Kosovës. Pejanët, me 10 fitore dhe 7 humbje, do të synojnë të shfrytëzojnë terrenin vendas për të siguruar një fitore të rëndësishme. Në anën tjetër, therandasit, me bilanc të kundërt prej 7 fitoreve dhe 10 humbjeve, do të kërkojnë të dalin nga kriza dhe të përmirësojnë pozitat e tyre në tabelë.

Të dy ndeshjet zhvillohen në ora 18:30.