Ylli emëron Aleš Pipan trajner të ri

Klubi i basketbollit Golden Eagle Ylli ka njoftuar emërimin e trajnerit të ri, Aleš Pipan, një emër i njohur në basketbollin evropian, përcjell PrizrenPress.

Pipan ka një karrierë të gjatë dhe të suksesshme, duke udhëhequr klube prestigjioze si Krka, Union Olimpija, Zlatorog Laško, Zadar, Anwil W?oc?awek, dhe MZT Skopje, si dhe duke shërbyer si trajner i kombëtareve të Sllovenisë, Polonisë dhe Maqedonisë së Veriut.

“Mirë se erdhe, Aleš Pipan! Kemi kënaqësinë të prezantojmë trajnerin tonë të ri, një emër i njohur në basketbollin evropian. Me një karrierë të gjatë dhe të suksesshme, Pipan ka udhëhequr klube prestigjioze si Krka, Union Olimpija, Zlatorog Laško, Zadar, Anwil W?oc?awek, MZT Skopje, dhe ka shërbyer si trajner i kombëtareve të Sllovenisë, Polonisë dhe Maqedonisë së Veriut. I njohur për strategjitë e tij të shkëlqyera dhe aftësinë për të zhvilluar ekipe fitimtare, Pipan sjell me vete një përvojë të jashtëzakonshme dhe një frymë të pathyeshme fitoreje. Filozofia e tij e bazuar në disiplinë dhe bashkëpunim na jep besim të plotë se ai do të jetë udhëheqësi i duhur për ekipin tonë”, thuhet në njoftim të klubit.

KB Golden Eagle Ylli ka shprehur besim të plotë në aftësitë e Pipan dhe është i gatshëm për një sezon të paharrueshëm.