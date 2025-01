Sot parashihet mot më i butë, me vranësira e intervale me diell

Mot i butë parashihet të mbretëroj ditën e premtë, sa me vransira e intervale me diell. Paraqiten kushte për riga lokale shiu, me gjasë nga pjesë perëndimore e veriore të vendit.

Temperaturat minimale zbresin në -1C e 4C, derisa maksimalet shkojnë deri në 10C e 13C. Dominojnë edhe më tutje qetësitë, ditën frynë erë e lehtë jugore e juglindore 1-3m/s.

Ditëve të fundjavës dhe ditëve të para të javës vijuese në përgjithësi po parashihet të mbretëroj mot me më shumë kthjellime e diell. Orëve të mëngjesit përgjatë ultësirave me kushte për formim të mjegullës.

Lokalisht mjegulla mund të mbetet gjatë ditës, megjithëse sipas parashikimeve duhet të shpërndahet deri nga mesdita. Temperaturat minimale zbresin deri në 0C e 2C, e ato maksimale mjaft të larta për këtë periudhë kohore shkojnë deri në 10C e 13C, njofton Mendimi për Motin.

