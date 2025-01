Hidhet shorti për 5 Përfaqësueset e Kosovës

Në Munih të Gjermanisë është hedhur shorti për garat ndërkombëtare që do të organizohen gjatë verës së këtij viti.

Kosova do të paraqitet me pesë Përfaqësuese të reja, derisa në short kanë marrë pjesë edhe Adriatik Rraci, Drejtor i Përfaqësueseve të Kosovës dhe Zëvendës Sekretar i FBK-së dhe Artina Hasani, Menaxhere e Eventeve dhe Basketbollit 3×3 në FBK.

Federata e Basketbollit të Kosovës do të organizojë FIBA U-16 Women’s EuroBasket 2025 Divizioni C, që do të mbahet nga 8 deri 13 korrik 2025. Ky Evropian do të mbahet në Pejë.(Shorti)/PrizrenPress.com/

