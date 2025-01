Ditën e sotme Klajdi Musabelliu ka vendosur që të hapet me Rozana Radin, edhe pse me të ka patur debate mjaft të forta me të.

Këngëtari i ka zbuluar një sekret banores, duke i thënë se ka qenë i dashuruar me këngëtaren e dashur për publikun, Elvana Gjata.

“Kam qenë i dashuruar me Elvana Gjatën, kam ndjerë për të kur kemi qenë tek Ethet, pasi qëndronim gjatë gjithë kohës në prova bashkë dhe këndonim bashkë”, ka thënë Klajdi.