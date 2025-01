Bashkimi hyn në histori me dy rekorde sezonale

KBF Bashkimi shënoi fitore të thellë ndaj KBF Junior 06 me rezultat 67-105, duke vendosur dy rekorde sezonale. Skuadra prizrenase u bë e para që kalon shifrën e 1000 pikëve të shënuara këtë sezon dhe njëkohësisht arriti për herë të parë mbi 100 pikë në një ndeshje.

Caterrion Thompson udhëhoqi ekipin me 30 pikë e 11 kërcime, ndërsa Brittany Brianna kontribuoi me 25 pikë. Junior 06, që tani ka pranuar mbi 1000 pikë këtë sezon, u mbështet te Abigail Ogle me 26 pikë.

Bashkimi mbetet lider në tabelë me 12 fitore dhe vetëm 1 humbje./PrizrenPress.com/