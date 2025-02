Ronaldo sportisti më i paguar në vitin 2024

Për të dytin vit radhazi, Cristiano Ronaldo është në vendin e parë në renditjen e sportistëve me të ardhurat më të larta të hartuar nga Sportico, një faqe e dedikuar për biznesin sportiv të nisur në vitin 2020 nga PMC.

Portugezi ka fituar 260 milionë dollarë (249.4 milionë euro) në vitin 2024, të ndarë mes 215 milionë dollarëve të pagës së tij nga Al Nassr dhe 45 milionë dollarëve fitime shtesë.

Kjo pjesë e fundit, e cila përfshin të ardhurat nga sponsorizimi, do të zvogëlohej me 15 milionë dollarë në krahasim me vitin 2023. Në vendin e dytë është Stephen Curry, ylli i Golden State Warriors dhe fituesi i medaljes së artë olimpike në Paris.