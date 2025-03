Nesër, më 11 mars 2025, do të fillojnë punimet për vendosjen e pistonave automatik në Urën e Arastës (“Ura e KFOR-it”), me ç’rast do të bllokohet hyra/dalja në këtë zonë të Sheshit Shatërvan në Prizren.

Komuna e Prizrenit kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe banorëve të kësaj ane deri në realizimin e këtij projekti dhe i fton ata të shfrytëzojnë rrugët alternative për lëvizje në këtë zonë.