Bashkimi triumfon në kryeqytet ndaj Borës

Bashkimi siguron një fitore të rëndësishme si mysafir ndaj Borës me rezultat 79:88 (22:29, 10:16, 29:15, 18:28) në javën e 25-të të ProCredit Superligës.

Çereku i parë ishte kryesisht i barabartë, me shifra 22:29, lojë e ngjashme u zhvillua edhe në pjesën e dytë, të cilën mysafirët e fituan me shifra 10:16. Megjithatë, basketbollistët e Borës u rikthyen në periodën e tretë dhe përmbysën rezultatin 29:15, derisa prizrenasit në dhjetëminutëshin e fundit dominuan me shifra 18:28 për të shënuar një tjetër fitore të rëndësishme me rezultat 79:88.

Alex Aveion Lomax kontribuoi me 16 pikë, 6 kërcime dhe 5 asistime, ndërsa Derrick Woods regjistroi 19 kërcime dhe 13 asistime për vendasit. Mack Smith shtoi 18 pikë, 9 kërcime dhe 4 asistime, kurse Wendell Green udhëhoqi mysafirët me 20 pikë, 2 kërcime dhe 5 asistime.

Bora ka tani 8 fitore dhe 17 humbje, ndërsa Bashkimi ka 18 fitore dhe 7 humbje./PrizrenPress.com/