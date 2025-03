Liria synon fitoren në udhëtim te Rahoveci

Liria e Prizrenit do të zbresë sot në fushë për një përballje të rëndësishme në kuadër të javës së 21-të të kampionatit. Bardhezinjtë udhëtojnë drejt Rahovecit, ku do të përballen me ekipin vendas, Rahoveci, në një sfidë që pritet të jetë mjaft e luftuar, raporton PrizrenPress.

Ndeshja do të zhvillohet në Stadiumin Kompleksi Sportiv – Rahovec, me fillim nga ora 14:00.

Ekipi prizrenas vjen në këtë duel me synimin e vetëm për të marrë tri pikët, duke vazhduar rrugëtimin e tij në kampionat me objektiva të qarta./PrizrenPress.com