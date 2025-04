Gjoni Palokaj sfidohet të shtunën nga Novak në eventin Oktagon 69

Gjoni Palokaj, një luftëtar i suksesshëm i arteve marciale të përziera (MMA), të shtunën në Dortmund, me përkrahjen e bashkëatdhetarëve të tij, pret fitoren e radhës. Të gjitha biletat për ngjarjen janë shitur 48 orë para meçit. Diaspora shqiptare është shumë e interesuar të ndjekë ngjarjen nga afër dhe të mbështesë Palokajn.

Gjoni Palokaj është një luftëtar profesionist shqiptar i arteve marciale të përziera (MMA). I lindur më 13 shkurt 1995 në Hanover, Gjermani, me prejardhje nga fshati Velezh i Prizrenit, ai garon në kategorinë e peshës pendël (66 kg) dhe ka një rekord profesional prej 10 fitoresh dhe 3 humbjesh.

Gjoni filloi rrugëtimin e tij në MMA nën udhëheqjen e xhaxhait dhe trajnerit të tij, David Palokaj, themelues i Fightschool Hannover. Davidi ka një karrierë të pasur në MMA, Luta Livre BJJ dhe boks, me eksperiencë të gjerë stërvitore në Brazil, të cilën e ka përcjellë me sukses te Gjoni.

Në vitin 2023, Gjoni nënshkroi kontratë me OKTAGON MMA, një nga organizatat më të mëdha të MMA-së në Evropë. Ai ka shënuar fitore të rëndësishme në këtë organizatë, përfshirë një fitore me vendim unanim kundër Karol Ryšavý më 9 nëntor 2024. Aktualisht, ai është në një formë shumë të mirë dhe po pret me entuziazëm përballjen e tij të ardhshme me Novakun në Oktagon 69./PrizrenPress.com