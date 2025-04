Akti 1 i Finales: Grapeland dhe KEK-u nisin betejën për titull

Sot, në orën 17:00, në Rahovec zhvillohet ndeshja e parë e finales së Ligës së Parë të Kosovës në basketboll, mes KB Grapeland dhe KB KEK-u. Kjo përballje është pritur me interes të madh nga tifozët e të dyja skuadrave, raporton PrizrenPress.

Gjatë këtij sezoni, KB Grapeland dhe KB KEK-u janë takuar tri herë, me bilancin 2-1 në favor të KB Grapeland. Në xhiron e gjashtë, KB Grapeland fitoi në Obiliq me rezultat 85-74. Më pas, në finalen e Final 8 të Kupës së Ligës së Parë, KB Grapeland triumfoi bindshëm me rezultat 83-62, duke u shpallur kampion i Kupës. Në përballjen e fundit të sezonit të rregullt, KB KEK-u arriti fitore me rezultat 82-75 në Rahovec.

Finalet priten të jenë emocionuese, duke pasur parasysh traditën e pasur të Rahovecit në basketboll dhe përpjekjet e Obiliqit për të rikthyer lavdinë e dikurshme. Për këtë ndeshje, dyert e palestrës në sektorët Veri dhe Jug do të jenë të hapura për të gjithë tifozët, duke përfshirë edhe ata mysafirë./PrizrenPress.com