Mbyllet protesta kundër rritjes së çmimit të rrymës, paralajmërohet padi dhe vazhdim i kundërshtimit

Protesta përfundoi tek zyret e ZRrE-së.

Para shkuarjes atje, organizatorët kanë paralajmëruar padi dhe bllokim rrugësh.

Protestuesit që kanë dalur për të kundërshtuar rritjen e çmimit të rrymës, kanë nisur rrugën drejt ZRrE-së.

Ata kanë paralajmëruar se do të bllokojnë çdo rrugë e çdo shesh.

“Anëtarët e grupit kanë filluar përgatitjen e padisë, do të ndjekim rrugët ligjore. Fatkeqësisht ZRrE-së, ne do të grumbullohemi përsëri, nëse është nevoja do të bllokojmë çdo rrugë, e çdo shesh, deri në momentin e fundit, sepse qëllimi është i qartë. Përgjigja është e qartë: asnjë cent më shumë. Nuk iu përgjigjën as gazetarëve. Do të shkojmë bashkërisht, para zyreve të ZRRE-së. Do të kërkojmë në mënyrë të qetë, mënyrë dinjitoze, dhe t’u themi edhe para syve se thirrja është e qartë: Asnjë cent më shumë”, tha njëri nga organizatorët.

E tjetri organizator, Ali Sefaj, tha se të martën do të dorëzojnë padi./Nacionale