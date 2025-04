Riinvest hulumton përputhjen e ofertës për arsim profesional me nevojat e tregut të punës në rajonin e Prizrenit

Instituti Riinvest ka njoftuar se ka realizuar prezantimin e gjetjeve kryesore nga Vlerësimi i Nevojave për Aftësitë Digjitale, të Gjelbra dhe Kreative në rajonin e Prizrenit.

Ky raport, sipas njoftimit, është hartuar me qëllim të vlerësimit të ofertave për arsimin dhe trajnimin profesional në rajonin e Prizrenit, duke identifikuar se sa përputhen ato me nevojat e tregut të punës dhe me tranzicionin në zhvillim digjital dhe të gjelbër.

“Ngjarja ka bërë bashkë përfaqësuesit nga ofruesit e trajnimeve, institucionet dhe partnerët për zhvillim të cilët kanë kontribuar në këtë vlerësim. Pjesëmarrësit kanë ndarë mendime të vlefshme dhe kanë ofruar rekomandime konkrete për forcimin e mëtejshëm të ekosistemit të arsimit dhe trajnimit profesional në rajon”, thuhet në njoftim.