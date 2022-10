Eddie Hearn ka deklaruar se ndeshja e propozuar mes Anthony Joshuas dhe Tyson Furyt është anuluar.

Një ndeshje ëndrrash mes dy peshave të rënda britanike është parashikuar prej kohësh, por duket se ka një tjetër pengesë.

Promovuesi i Joshuas, Hearn, pretendon se ka shqetësime pasi nuk mori përgjigje nga skuadra e Furyt që nga videoja e fundit e mediave sociale në të cilën ai kërkoi që ata të nënshkruanin kontratën javën e kaluar.

43-vjeçari këmbëngul se çështja është “ende e hapur për diskutime”, por sugjeroi se lufta nuk do të ndodhë në të ardhmen e afërt.

Hearn i tha Matchroom Boxing: “Ata na dhanë kushte përfundimisht në një datë që ata menduan se nuk do ta pranonim. Ne e pranuam atë”.

“Ne ishim gati të pranonim atë, nëse do të kishin nënshkruar kontratën të hënën, ata u tërhoqën më pas. Na u kërkua që të biem dakord për marrëveshjen deri të hënën, më pas na u kërkua të biem dakord deri të mërkurën. Ne i morëm komentet e tyre të mërkurën”.

“Ne kurrë nuk do ta nënshkruanim luftën dhe na thanë se lufta mbaroi. Pra, është ende atje. Është ende e hapur për diskutime. Por, ne nuk do të luajmë një lojë me një djalë që sapo del duke i thënë AJ-së se është fikur dhe pastaj ai është një dështak dhe ai duhet ta nënshkruajë atë etj”.

“Bëni luftën tuaj nëse doni të luftoni dikë tjetër dhe ne do të bëjmë gjërat tona dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë”, ka shtuar më tej Hearn.

Fury i vendosi kampit të Joshuas një afat kohor deri në orën 17:00 të hënën e kaluar për të nënshkruar kontratën për ndeshjen e tyre e gjithë britanike të 3 dhjetorit në Cardiff – ose do të gjente një kundërshtar alternativ.

Mirëpo, pas kalimit të afatit, Gypsy King e quajti AJ një “frikacak” dhe një “idiot” karriera e nivelit të lartë të të cilit ka mbaruar pasi anuluan përballjen e tyre për titullin botëror në peshën e rëndë. /Telegrafi/