Arrestohet një person në Vërmicë, fshehu 700 gramë kokainë nën rrip të pantallonave

Policia e Kosovës ka kapur sot në pikën kufitare në Vërmicë një shtetas të Shqipërisë me 700 gramë kokainë.

Siç ka njoftuar Policia e Kosovës, shtetasit shqiptar i ishte gjetur droga në anën e majtë të barkut, nën rripin e pantallonave.

“Bashkëpunimi aktiv profesional i zyrtarëve të Policisë Kufitare, hetuesve të drejtorisë rajonale në Gjakovë dhe zyrtarëve të Doganës së Kosovës ka rezultuar në ndërmarrjen e masave adekuate që kanë rezultuar në një ndalim dhe kontroll efikas një automjeti dhe personit të dyshuar me ç’rast gjatë kontrollit në vijën e dytë gjatë kontrollimit të personit të dyshuar ( në trup) në anën e majtë të barkut, saktësisht në brez nën rrip të pantallonave gjetën të futur një qorape ngjyr e zezë, ndërsa në të ishte vendosur një qese plastike e tejdukshme e mbushur me lënde të bardhë të ngurtë që dyshohet si substancë narkotike e llojit Kokainë dhe me disa mbishkrime. Personi i dyshuar menjëherë është arrestuar nga Policia, përderisa njësitet kompetente të antidrogës pas matjes së substancës narkotike kanë konstatuar se bëhet fjalë për substancë narkotike me peshë prej 736.20 g. Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar nga autoritetet kompetente policore për procedura të mëtejme ligjore”, raporton Policia e Kosovës.