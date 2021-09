Arta Nitaj vjen me poza të ‘nxehta’, thekson trupin e saj perfekt

E njohur për figurën mahnitëse trupore, Arta Nitaj tërheq vëmendje me çfarëdo publikimi që bën në rrjetet sociale.

Derisa ishte në qendër të vëmendjes me pozat me bikini që tregonin linjat e admiruara trupore, kësaj radhe bukuroshja vjen me imazhe të reja, shkruan portali arbresh.info

Në një kostum me prerje të veçantë që e kombinoi me taka të larta, kapele dhe çantë me po të njëjtën ngjyrë, Arta nxiti fansat të cilët ishin të shpejt me komplimentet në hapësirën e komenteve.

Përkundër kësaj, Arta viteve të fundit ka qenë më pasive me projekte e pjesëmarrje televizive.