DokuFest zbulon programin e plotë të DokuNights XXI

Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar dhe të Shkurtër “DokuFest” ka zbuluar formacionin e plotë dhe masiv të DokuNights të kuruar nga vetë Leart Rama, duke ndarë me ju artistët interpretues, orarin dhe vendndodhjet për festivalin e ardhshëm.

DokuNights i këtij viti do t’ju çojë në një udhëtim në të ardhmen dhe më gjerë, me tingujt futuristik të

performuesve si Sega Bodega, Hercules & Love Affair, DMX Krew, Detroit in Effect, Roza Terenzi mes

shumë të tjerëve!

Biletat mund t’i gjeni këtu: https://dokufest.com/al/2022/dokunights

// ANDRRA STAGE //

E premte 05.08

DMX KREW / D. DAN / PANDAUDIO / TADI

E shtunë 06.08

ROZA TERENZI / ADAM PITS / MAARA / LEART RAMA

// KINO LUMBARDHI BAHCE //

E hënë 08.08

HERCULES & LOVE AFFAIR

E martë 09.08

EDONA VATOCI / THIS IS NOT

// ANDRRA STAGE //

E mërkurë 10.08

SEGA BODEGA / ZEBRA KATZ / MATALE

E enjte 11.08

OFF THE MEDS / ELISE / BLERTA KOSOVA

E premte 12.08

PHASE FATALE / SCHWEFELGELB / SOPHIE DU PALAIS / LEO LUMEZI

E shtunë 13.08

DETROIT IN EFFECT / JENSEN INTERCEPTOR / CEEPHAX ACID CREW / GENC ELEZAJ

Tani online në RESIDENT ADVISOR :

https://ra.co/events/1566841 /