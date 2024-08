Durmishi: Rruga Dragash-Brod drejt përfundimit

Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka bërë të ditur se që nga e enjtja ka filluar shtresa e fundit e asfaltimit të rrugës Dragash-Brod.

Postimi i plotë i Durmishit:

Asfaltimi i rrugës Dragash – Brod

Që nga dje, ka filluar të shtrohet shtresa finale e asfaltit në rrugën Dragash – Brod.

Rruga është me gjatësi 10 km, e cila do të mundëson qarkulkimin shumë më të lehtë të banorëve të zonës dhe të gjithë turistëve që vizitojnë këto vende me pejsazhet e jashtëzakonshme që ofron natyra e kësaj ane.