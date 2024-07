Eurolind Avdimetaj transferimi i ri i Suharekës

Suhareka ka vazhduar me përforcime për sezonin e ri, ku do të luajnë për herë të parë në Superligë.

Eurolind Avdimetaj është transferimi më i ri i klubit, derisa portieri i talentuar do të jetë një përforcim i madh për portën.

Njoftimi i plotë nga FC Suhareka:

Eurolind Avdimetaj bashkohet me klubin tonë

Ju njoftojmë që kemi nënshkruar kontratë 2-vjeçare me portierin e talentur Eurolind Avdimetaj nga Deçani i cili bëhet pjesë e jona duke i besuar projektit tonë.

Avdimetaj një talent me një të ardhme të pasur ku tashmë si profesionist me paraqitjet e tij mbresëlënëse i bashkohet klubit tonë, edicionin e kaluar ishte pjesë e KF Istogu kurse karrierën e filloi te FC Olti duke vazhduar te KF Besa si dhe grumbullimet e tij çdoherë me përfaqësueset zinxhirë të Kosovës deri tek U20.

Përveç objektivave tona si klub njëri ndër misionet është edhe ndërtimi i një boshti të futbollistëve të talentuar të rinjë si Eurolindi ku presim shumë që në një të ardhme të afërt të ngrisim nivelin profesional në të gjithë strukturën e klubit.