Kryetari i Rahovecit themelon një fond për të shpërblyer qytetarët që raportojnë ndotje mjedisore

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka themeluar një fond modest për të shpërblyer qytetarët që raportojnë ndotje mjedisore me informata, me fotografi apo me video të bazuara në fakte.

Kryetari Latifi ka thënë se raportimi i qytetarëve ndihmon në identifikimin e ndotësve dhe veprimi ndaj tyre është i menjëhershëm nga inspektorati.

“Çdo raportim do të trajtohet me konfidencialitet të plotë. Emri dhe të dhënat tuaja mbeten të fshehta. Mos harroni: Sipas ligjit në fuqi: Gjobat për individë shkojnë nga 50 euro deri në 1,000 euro. Për biznese, gjobat arrijnë deri në 10,000 euro. Disa nga rastet që mund të raportoni: Hedhje të mbeturinave në vende të palejuara; Ndotje të lumenjve apo të pyjeve; Djegie të mbeturinave; Dëmtime të hapësirave të gjelbra. Shpërblimi është modest, por ndikimi është i madh! Bëhuni pjesë e mbrojtjes së natyrës sonë. Bashkë për një Rahovec më të pastër dhe më të gjelbër!”, ka shkruar Latifi në Facebook.