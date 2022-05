FFK dhe FSHF ndihmojnë njëra-tjetrën me VAR në tri xhirot e fundit

Federata e Futbollit e Kosovës dhe Federata Shqiptare e Futbollit vazhdojnë bashkëpunimin e tyre të ngushtë dhe përkrahjen për njëra-tjetrën.

Që nga kjo javë ndeshjet në Superligë do të zhvillohen në të njëjtën kohë, ashtu siç e parasheh rregullorja e garave dhe që të gjitha ato do të mbulohen me sistemin VAR, ndonëse FFK ka vetëm tri dhoma mobile të VAR-it.

Kjo do të mundësohet duke iu falënderuar bashkëpunimit me FSHF-në, e cila do t’i dërgojë në Kosovë dy kombit e saj të VAR-it dhe ekipet teknike.

Po ashtu, nga java e ardhshme edhe kombit e VAR-it të FFK-së me ekipet teknike do të jenë të pranishme në Shqipëri për tri xhiro për të njëjtën arsye.

Ky bashkëpunim ua mundëson dy federatave mbulimin e ndeshjeve me VAR, ashtu siç e kërkojnë rregulloret e garave dhe njëherësh ulë koston e shpenzimeve, ngase asnjëra prej federatave nuk është e detyruar të bëjë investime tjera shtesë në blerjen e kësaj teknologjie shumë të shtrenjtë.