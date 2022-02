Horoskopi javor për periudhën nga 07 – 14 shkurt

Çfarë ju pret gjatë shtatë ditëve të ardhshme në punë dhe në dashuri, a do të kaloni mirë me familjarët, si do t’ju shërbejë shëndeti dhe a do të bëni investime

Lexoni horoskopin e përgatitur dhe shfrytëzojeni javën e cila është para jush në mënyrën më të mirë të mundshme, transmeton Telegrafi.

DASHI (21.03. – 20.04.)

Puna: Humbjet financiare dhe dështimi i përpjekjeve tuaja janë të mundshme, nëse nuk jeni mjaft fleksibël dhe nëse jeni pajtoheni me çdo propozim që ju vjen. Megjithatë, mos u shqetësoni, udhëtimi i punës që po planifikoni do të jetë i suksesshëm. Kjo periudhë sigurisht që është e favorshme për realizimin e dëshirave tuaja financiare.

Shëndeti: Është kjo një periudhë e mirë për t’iu përkushtuar zhvillimit shpirtëror dhe intelektual, si dhe aktiviteteve rekreative në natyrë.

Dashuria: Kujdes të mos përfshiheni shumë në emocionet e njerëzve që ju rrethojnë, sepse në këtë mënyrë e dëmtoni veten. Mbroni veten nga zhgënjimet e shkaktuara nga pritshmëritë tuaja – veçanërisht me një partner që nuk di të lexojë mendjen tuaj. Nëse keni ndonjë plan të përbashkët që keni dashur të zbatoni, filloni atë tani. Megjithatë, prisni lajme për problemin e shkaktuar nga premtimet dhe detyrimet e paplotësuara.

DEMI (21.04. – 21.05.)

Puna: Prisni fitime të mira. Projekti për të cilin keni punuar vitin e kaluar më në fund do të shpërblehet, kështu që do të dëshironi të ndani suksesin tuaj me të dashurit tuaj.

Shëndeti: Problemet me kockat dhe kyçet lidhen me ndryshueshmërinë e kushteve të motit, ndaj të cilave jeni veçanërisht të ndjeshëm në këtë periudhë të vitit.

Dashuria: Një atmosferë planetare mund të krijojë parakushte për ngatërrim emocional. Me siguri do të humbni durimin për shkak të nevojave të partnerit. Flisni hapur për gjithçka që ju shqetëson. Përndryshe, planet tuaja ose do t’i nënshtrohen rregullimeve të mëdha, ose nuk do t’i realizoni fare. Pakujdesia juaj mund të përkeqësojë marrëdhëniet në rrethet shoqërore ku jeni, ndaj kini kujdes. Jini të parashikueshëm dhe të drejtë. Përndryshe, planet tuaja ose do t’i nënshtrohen rregullimeve të mëdha, ose nuk do t’i realizoni fare. Pakujdesia juaj mund të përkeqësojë marrëdhëniet në rrethet shoqërore ku jeni, ndaj kini kujdes. Jini të parashikueshëm dhe të drejtë.

BINJAKËT (22.05. – 21.06.)

Puna: Racionaliteti do t’ju sjellë sukses financiar. Tri herë matni – një herë prisni. Mos jini naivë dhe lakmitarë dhe përpiquni të mos shpenzoni para për vese, sepse lumturia në këtë drejtim nuk është me ju për momentin dhe nuk do t’ju shumëfishojë financat. Një takim i shoqëruar me lajme të mira do të shkaktojë ndryshime të pritshme, të vogla, por premtuese në jetën tuaj.

Shëndeti: Gjatë kësaj periudhe mund të ndieni një rënie të energjisë, lodhje dhe letargji, pa ndonjë arsye të veçantë.

Dashuria: Mos reagoni në mënyrë impulsive ndaj asaj që po ndodh rreth jush. Energjia qiellore e ciklit zbulon se planet tuaja kanë nevojë për një drejtim të ri. Nisni një udhëtim me një partner nëse jeni të sigurt se ai do t’ju mbushë me kujtime të mira. Kjo është një kohë e mirë për të vendosur për një aktivitet të përbashkët që do të kthehet në një traditë.

GAFORRJA (22.06. – 22.07.)

Puna: Do përballeni me probleme serioze financiare nëse nuk tregoheni të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe. Udhëtimi për biznes nuk është i dëshirueshëm sepse jeni të hutuar. Qetësohuni dhe kryeni detyrat tuaja të përditshme me ndërgjegje.

Shëndeti: Qëndroni në rrethin e njerëzve pozitivë dhe shijoni shkëmbimin e mendimeve, filozofimin dhe humorin. Në të njëjtën mënyrë, jepini trupit tuaj atë që i nevojitet – lëvizje dhe detoksifikim.

Dashuria: Suksesi juaj në fushën e dashurisë mund të jetë një arsye për të shkëmbyer fyerje të shkaktuara nga zilia e një personi të afërt. Do të përparoni lehtësisht me qëllimet tuaja, edhe nëse jeni shumë të ndjeshëm. Rrethanat eventuale do t’ju detyrojnë t’u përmbaheni parimeve tuaja. Një mendim i thellë dhe i kujdesshëm për një temë që shqetëson partnerin tuaj mund të jetë me përfitim të madh për të. Jini të vëmendshëm dhe me takt. Gjeni veten në çdo situatë dhe ai nuk do t’jua harrojë.

LUANI (23.07. – 22.08.)

Puna: Ju kënaqeni me suksesin në biznes, por është mirë të bëni një vlerësim të situatës në të cilën ndodheni. Mos huazoni para nëse nuk mund t’i ktheni ato. Përkushtojuni me zell detyrës që ju është caktuar nga eprori juaj dhe shijoni frytet e suksesit tuaj.

Shëndeti: Ndryshimet delikate në jetën tuaj kërkojnë që t’i përkushtoheni vetëvëzhgimit dhe dëgjimit të ndjenjave dhe motiveve tuaja.

Dashuria: Jini të durueshëm dhe mendoni mirë nëse doni t’i jepni fund një lidhjeje që nuk ju përmbush më. Pavarësisht telasheve, do të gjeni një rrugëdalje nga një situatë e vështirë dhe do të shmangni humbjet dhe në këtë mënyrë do të forconi autoritetin tuaj. Duhet patjetër të ndiheni të sigurt emocionalisht, sepse nuk mund të relaksoheni nëse ndieni se ka çfarëdo vështirësie. Ka ardhur koha për një dëshirë të kahershme ose një qëllim specifik që keni në mendje për t’u çliruar. Një ngjarje e veçantë është në horizont dhe do të ketë një ndikim më të thellë në jetën tuaj.

VIRGJËRESHA (23.08. – 22.09.)

Puna: Qëllimet financiare dhe ëndrrat që keni kërkojnë nga ju përqendrim. Planet tuaja të biznesit do të shkojnë keq për shkak të një takimi urgjent të papritur me njerëz me ndikim, ndaj bëni kujdes.

Shëndeti: Keni shumë detyrime në përditshmëri, ndaj në mbrëmje kënaquni me relaks në vetmi, duke menduar dhe vlerësuar atë që është bërë.

Dashuria: Kohët e fundit keni menduar në mënyrë intensive për gjëra kalimtare dhe kjo ju dëmton përditshmërinë. Tani është momenti ideal që Virgjëreshat e lira të nisin një lidhje të re dashurie. Do të ndiheni shumë të sigurt emocionalisht gjatë këtij konfigurimi qiellor. Rrugët tuaja janë të suksesshme nëse nuk jeni të ngarkuar me premtime të mëdha që nuk mund t’i përmbushni. Për të shmangur stresin, mos ndërhyni shumë në rast lajmesh të pakëndshme nga ambienti. Jeta duhet të ndryshohet dhe transformohet vazhdimisht për të qëndruar e freskët dhe interesante.

PESHORJA (23.09. – 22.10.)

Puna: Së shpejti për ju do të nisë një trend jashtëzakonisht i favorshëm, në të cilin do të keni mundësi të fitoni një shumë të konsiderueshme parash. Jeni duke ideuar një projekt të ri që do t’ju sjellë shumë lumturi dhe sukses në planin afatgjatë. Energjia planetare tregon se do të keni mundësi të arrini një qëllim të caktuar prej kohësh.

Shëndeti: Sidoqoftë, mund të jeni në ankth për t’u marrë me emocionet dhe vendimet, kështu që keni nevojë për diçka që do t’jua tërheqë vëmendjen tuaj.

Dashuria: Më mirë heshtni për çdo gjë që ju thonë të tjerët, edhe pse nuk kanë të drejtë t’ju ofendojnë. Qëndroni larg tyre, sepse nuk ka nevojë të emocionoheni më shumë. Mos u habitni nëse partneri juaj ju ofron një udhëtim. Thoni atij se i jeni mirënjohës duke i krijuar një moment romantik. Ndryshimet e reja që keni përfshirë së fundmi në jetën tuaj do të bëhen një trampolinë drejt suksesit në çdo fushë.

AKREPI (23.10. – 22.11.)

Puna: Ju dëshironi të arrini qëllimet tuaja, por vazhdimisht do të ndesheni me kokëfortësinë e bashkëpunëtorëve tuaj. Pa hezitim, pranoni ofertën që do t’ju sjellë një fitim të mirë. Do të prisni suksese të papritura nga të cilat do të mësoni shumë.

Shëndeti: Energjia astrale zgjon një ngarkesë krijuese tek ju – merruni me një pasion, ose organizoni një ngjarje.

Dashuria: Shikoni përreth me kujdes dhe mendoni nëse keni nevojë të krijoni partneritete të reja pa shumë emocione. Zakonisht jeni shumë të rezervuar për ndjenjat, preferoni të fshiheni pas cinizmit apo ndonjë fasade tjetër, por kjo shumë shpejt do të ndryshojë. Mundohuni të mos e teproni në analizë të statusit tuaj emocional aktual. Ndikimet qiellore krijojnë potencialin për një kthesë dramatike të ngjarjeve, por kjo është një mundësi e shkëlqyer për të bërë vërtet ndryshime të mëdha.

SHIGJETARI (23.11. – 21.12.)

Puna: Do të habiteni nga suksesi financiar i arritur nëpërmjet detyrave të kryera prej kohësh. Caktoni përpjekje të reja në një kohë kur jeni të relaksuar dhe në marrëdhënie harmonike me kolegët. Idetë tuaja do t’i befasojë vazhdimisht, edhe pse tashmë jeni dëshmuar se jeni një analist i shkëlqyer.

Shëndeti: Hipersensitiviteti juaj mund të manifestohet nëpërmjet proceseve inflamatore – probleme të mundshme me dhëmbët ose veshët.

Dashuria: Jini të qetë dhe me këmbë në tokë. Shmangni manifestimet e agresionit. Po vijnë lajme që do t’ju ndryshojnë marrëdhënien tuaj me partnerin. Emocionalisht keni vendosur një objektiv që dëshironi ta arrini me çdo kusht, por bëni kujdes sepse mund të dështoni papritur. Për ata që janë në lidhje dashurie, kjo do të jetë një periudhë e favorshme për forcimin e marrëdhënies me partnerin. Propozoni që të bëni diçka të pazakontë dhe vetëm ju e dini se çfarë do ta bëjë atë të lumtur.

BRICJAPI (22.12. – 20.01.)

Puna: Ndërtoni plane të reja që ju premtojnë të ardhura të mëdha. Nëse jeni në proces të marrjes së një vendimi të rëndësishëm, mos u nxitoni me asgjë. Kini kujdes në veprimet tuaja dhe do të arrini sukses të madh.

Shëndeti: Jeni të acaruar dhe nuk keni qetësi, ndaj përpiquni ta kanalizoni energjinë nëpërmjet rritjes së aktivitetit fizik.

Dashuria: Bricjapët e Lirë do të takohen me persona shumë interesant, që do t’i bëjnë ata t’i rishikojnë bindjet e tyre. Kujdes, sepse në këtë periudhë ka mundësi të mblidhen armiq që ju kanë zili për suksesin tuaj. Mos e analizoni shumë çdo detaj të vogël që hasni. Filloni një diskutim me partnerin tuaj për qëllimet e ardhshme që keni planifikuar të arrini prej kohësh. Nëse po planifikoni një udhëtim së bashku – tani është koha ideale! Gjatë këtij cikli do të keni mundësinë të ndryshoni disa fusha të jetës suaj.

UJORI (21.01. – 19.02.)

Puna: Harrojeni nxitimin nëse keni nevojë të filloni punë të reja. Ju punoni shumë në detyrat tuaja, sepse ato ju ndihmojnë të realizoni planet tuaja të vendosura prej kohësh. Çështjet financiare janë në favorin tuaj.

Shëndeti: Po e rifitoni energjinë dhe dëshirën për të lëvizur. Duhet të ndryshoni dinamikën dhe rutinën e jetës.

Dashuria: Dikush po ju provokon me lloj-lloj emocionesh të përziera. Mendoni mirë nëse një marrëdhënie e tillë ia vlen të ngacmohet. Jeni gati të bëni gjithçka që është e nevojshme për të bërë ndryshimin e duhur dhe për të bërë një zgjidhje për një problem të caktuar. Qetësia në marrëdhëniet me të dashurit do të ndodhë së shpejti, ndaj shfrytëzoni momentin për t’u kënaqur me obligimet familjare. Mundohuni t’i vlerësoni ngjarjet në mënyrë objektive dhe pa paragjykime. Programoni sërish takimet e shtyra dhe rifreskoni kontaktet tuaja me njerëz të këndshëm.

PESHQIT (20.2 – 20.03.)

Puna: Do të ndieni zili për suksesin tuaj, gjë që është e zakonshme dhe nuk duhet t’ju shqetësojë. Kujdes për një investim ose bonus afatshkurtër. Kjo është një kohë ideale për sukses financiar.

Shëndeti: Jini të qetë me veten dhe përpiquni të relaksoheni. Dhimbje koke, pagjumësi dhe probleme të ngjashme të shkaktuara nga stresi dhe tensioni janë të mundshme.

Dashuria: Mundohuni të jeni të qetë me çdo kusht. Energjia planetare mund t’ju inkurajojë të mendoni dhe analizoni sjelljen tuaj. Planetët sugjerojnë gjithashtu se mund të jeni të mbingarkuar me kërkesat për veprim. Fatkeqësisht, lajmet e këqija mund të ndryshojnë rrënjësisht jetën tuaj. Aspekti aktual tregon se duhet të ngadalësoni, të kaloni pak kohë duke planifikuar dhe marrë vendime të caktuara. Kini kujdes nëse doni të shmangni veprimet e gabuara. /Telegrafi/