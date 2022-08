Hoti: Situata e pasigurisë është si rezultat i mosveprimit të qeverisë

Ish-kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti, ka thënë se situata depresive dhe e pasigurisë në Kosovë erdhi si rezultat i mosveprimit të qeverisë.

Hoti tha se një qeverisje e motivuar për punë do të duhej të ishte komunikuese me parterët social për t’i evituar problemet me të cilat po përballemi dhe jo të jetë e shtyer nga populizmat.

“Situata depresive dhe e pasigurisë në Kosovë është kryesisht rezultat i veprimeve/mosveprimeve të Qeverisë ndaj zhvillimeve ekonomike e politike në Kosovë dhe rajon. Një qeverisje e mbarë dhe normale, e motivuar për punë e jo e shtyrë nga populizmat, komunikuese me partnerët social, do t’i kishte evituar problemet me të cilat po përballemi, ose së paku do t’i kishte zbutur pasojat për qytetarët” – tha Hoti.