Inter rivalizon Juventus-in për yllin e Benfica-s

Inter-i është klubi më i fundit që ka hyrë në garë për të marrë shërbimet e Alejandro Grimaldo nga Benfica. Lojtari spanjoll është gjithashtu dhe në radarët e Juventus-it.

Sipas gazetës katalanase “Mundo Deportivo”, zikaltërit e synojnë afrimin e mbrojtësit të majtë gjatë merkatos së janarit.

Spanjolli po tregon formë të mirë te Benfica, pasi ka shënuar një gol dhe tre asistime në 12 paraqitje këtë sezon.

Ish-lojtari i akademisë së Barcelona-s ka kontratë me Benfica-n deri në verën e 2023. Ai nuk dëshiron të rinovojë. Ndaj dhe Benfica do e shesë gjatë janarit, për të mos e humbur me kosto zero në verën e ardhshme.

Inter-i gjithashtu ka në listë për krahun e majtë të mbrojtjes edhe Ramy Bensebaini, algjerianin e Borussia Monchengladbach. Edhe ai ka kontratë me skuadrën gjermane deri në verën e 2023.