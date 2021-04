Ish-deputeti i LDK-së tregon emrat e deputetëve që nuk do të marrin pjesë në votimin e Osmanit për presidente

Ish-deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Xhavit Ukaj ka thënë se kjo parti nuk e ka për obligim që ta votojë Vjosa Osmanin për presidente.

Sipas tij arsyeja pse ajo nuk duhet që të votohet për presidente është se s’ka garuar në listën e LDK-së, por në atë të VV-së.

Më tutje ish-deputeti i LDK-së deklaroi se Osmani nuk e meriton me qenë presidente e vendit.

“Osmani disa herë ka bërë gabime dhe për atë nuk e meriton me qenë presidente. Ajo nuk është person unifikues dhe me asnjë subjekt politik nuk i ka punët mirë. Nuk e di se cilët deputetë të LDK-së kanë me e bë Vjosa Osmanin presidente”, tha ai në T7.

Ukaj ka folur edhe për deputetët e mundshëm të LDK-së që nuk do ta votojnë Vjosa Osmanin për presidente.

“Të ju them të drejtën, të gjithë këta deputet që i kam pasur kolegë. Në momentin e zgjedhjes së presidentit dyshojë se aty do të jenë 3-4 deputetë që nuk do të marrin pjesë në votim. Duke i njohur nga afër duke u nisur nga Z.Agim Veliu, z.Driton Selmanaj dhe z.Avdullah Hoti, duke i njohur të tre vlerësoj që nuk do të votojnë për Osmani. Edhe një mund të shtohet por deri në këtë moment e di që këta të tre nuk do të marrin në votimin e presidentit”, deklaroi ai.