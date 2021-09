Ish-kampioni i botës sfidon Furyn: Jam i vetmi që mund ta mposht

Boksieri britanik David Haye, i rikthyer në ring pak ditë më parë pas tre vjetësh pushim, e që fitoi me vendim unanim të gjyqtarëve sfidën ndaj Joe Fournier, ka bërë një deklaratë të bujshme: Synon të duelojë me kampionin e botës në peshën e rëndë, Tyson Fury.

Këta dy boksierë duhej të ishin përballur dikur, por sfida u anulua. Haye, tashmë 40 vjeç, synon ta realizojë këtë gjë.

“Është vetëm një boksier me të cilin kam dëshirë të përballem tani që u riktheva në ring: Tyson Fury. Unë jam i vetmi që mund ta mposht, pasi i di sekretet e tij, di se si ta zbërthej në ring. Edhe Tyson e di këtë gjë. Nëse ai po kërkon një rival, atëherë unë ja ku jam, i gatshëm të përballem me të. Fury kërkon një sfidë të vërtetë, fansat e dëshirojnë këtë sfidë, ndaj le ta organizojmë. Fury do të ketë përballë dikë që do ta mposhtë me KO”, ka thënë Haye.