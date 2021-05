Jona Hoxhaj emërohet zëdhënëse e PDK-së në Prizren

Jona Hoxhaj është emëruar zëdhënëse e PDK-së në Prizren.

Emërimi i saj është bërë nga kryetari i kësaj dege, Shaqir Totaj.

Hoxhaj ka konfirmuar emërimin e saj.

“Falenderoj kryetarin Shaqir Totaj për besimin dhe gjithë Kryesinë dhe anëtarët e PDK-së në Prizren për mbështetjen!”, shkruan ajo në Facebook.

“Duke u mbështetur në eksperiencat e mëparshme, fleksibilitetin dhe përshtatshmërinë në ambiente diverse që më karakterizojnë, jam e bindur që do të inkurajoj frymë bashkëpunuese dhe mirëkuptuese me mediat, shoqërinë civile dhe akterët e tjerë relevant; prandaj pa hezitim zotohem para jush se gjithmonë do të jem derë e hapur për ju, burim i informacioneve të sakta dhe do te jem gjithmonë e gatshme për të ofruar komunikim transparent, të drejtë dhe dinjitoz, ashtu siç vetëm PDK ka kurajon, guximin, njohurinë dhe mundësinë ta bëj”, shkruan Hoxhaj./PrizrenPress.com/