Kërkohet lirimi i masave antiCOVID-19, gastronomët protestojnë sot para Qeverisë

Marrë parasysh numrin e rënieve të rasteve të vdekjeve por edhe të rasteve pozitive, gastronomët kërkojnë nga Qeveria që të lirohen masat dhe të hapet gastronomia në mënyrë që të mos pësohen edhe më tej humbje në këtë sektorë.

Të hënën nëpërmjet një konference për media, kryetari i Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës, Petrit Kllokoqi tha se nuk ka më kohë për të humbur pasi që numrat e të infektuarve me COVID kanë rënë dhe vera është afruar.

Ai shto se hapja duhet të bëhet tani gjatë verës dhe jo për fushata politike, apo edhe për zgjedhjet lokale.

“Nesër me 25 maj në ora 18:00 kemi ftuar të gjithë gastronomët në sheshin ‘Skënderbeu’ pranë Qeverisë së Kosovës për një protestë ose event ‘pakënaqësie’[…]Kufijtë janë të hapur, masat lehtësues janë krijuar në të gjithë rajonin dhe botën ndërsa ne po vazhdojmë me kufizime. Masat po i’u themi që t’i lirojnë tani kur jemi pranë remitencës dhe pranë ardhjes së diasporës dhe jo kur t’i kanë interesat e veta për fushata politike dhe për zgjedhjet lokale. Nuk është më zgjidhje me prit atë kohë, sepse tani jemi në prag të verës dhe nuk duam ta humbim edhe verën e dytë, dhe shtetet tjera të na marrin diasporën tonë. Jemi duke folur me një kohë ku jemi me më pak se 1 përqind të rasteve, jemi duke folur ku janë diku rreth 20 raste në ditë dhe në një kohë shumë më të relaksuar për hapjen e gastronomisë apo hapjen e verës. Nuk po dalim në protestë për të dëmtuar pronat e shtetit, ne po dalim të bëjmë një protestë apo event pakënaqësie e cila është një e drejtë kushtetuese e jona”, tha Kllokoqi.

Kurse të mërkurën ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia do të mbajë një takim virtual me kryetarëtr e Komunave për të diskutuar rreth masave të reja kundër COVID-19.

Qeveria Kurti II kohë më parë ka vendosur masat e reja kundër COVID-19, përmes të cilave ndalohet puna e gastronomëve dhe qarkullimi i qytetarëve nga ora 22:30 deri në 05:00.

Aktualisht në vend janë 3 mijë e 551 raste aktive me COVID-19.

Numri total i rasteve pozitive është 107.258 raste nga 593.728 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2 dhe 2.240 raste të vdekjes.