Kërkohet paraburgim ndaj zyrtarit në Malishevë që dyshohet për dallavere në regjistrimin e automjeteve

Ndaj Gashit, Prokuroria Themelore në Gjakovë ka kërkuar masën e paraburgimit, pasi dyshohet se ka kryer veprat penale “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar” dhe “Falsifikimi i dokumenteve”.

“Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, në periudhën kohore në mes viteve 2018-2020, në Malishevë, pikërisht në Qendrën për Regjistrimin e Automjeteve, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare, me qëllim të përfitimit për vete ose personin tjetër, dhe duke i shkaktuar dëm personit tjetër. Gjate kësaj periudhe kohore te lartcekur, janë hasur parregullsi dhe shkelje ligjore në gjithsejte 623 raste të regjistruara, me ç ‘rast , buxhetit të Kuvendit Komunal të Malishevës i ka shkaktuar dëm material me shumën rreth 6000 (gjashtëmijë) euro”, thuhet në njoftim.

“Po ashtu, me datë, kohë e vend të njëjtë, i dyshuari B.G., për të përfituar për vete, përpilon dokument të falsifikuar, ndryshon dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të tij. Me këto veprime, ka kryer veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, nga neni 300 paragrafi 1 i KPRK-së. I pandehuri me urdhër të prokurorit gjendet në ndalim nga data 08 korrik 2021”, thuhet më tej në njoftim.