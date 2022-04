Kërkohet paraburgim për arsimtarin e dyshuar për pedofili në Prizren, në shtëpinë e tij u gjetën prova

Sipas kërkesës së prokurorisë, i pandehuri F.K, dyshohet se ka kryer veprën penale “Ofrimi i materialit pornografik personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet”, njofton Klankosova.tv.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se teksa kanë kontrolluar banesën e tij, janë gjetur prova lidhur me veprën që rëndon mbi të.

“OFRIM I MATERIALIT POROGRAFIK PERSONAVE NËN MOSHËN 16 VJEÇ

Prizren 26.04.2022 – 14:00. Me 28.04.2022 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se ka kryer veprën e lartcekur. Me urdhër të gjykatës i është kontrolluar banesa e tij ku janë konfiskuar disa dëshmi që mund të lidhen me rastin. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje” thuhet në raportin e policisë.