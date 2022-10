Kim Kardashian ka disa prioritete! Bukuroshja shijon kohën e saj me djalin 6-vjeçar

Kim Kardashian bëri një paraqitje spektakolare teksa ndoqi me stil ndeshjen e futbollit Los Angeles Rams kundër Dallas Cowboys në SoFi Stadium pasi ish-i i saj Kanye West u përfshi në një tjetër polemikë me një shpërthim tronditës që e la atë të pezulluar si në Twitter ashtu edhe në Instagram.

Ylli i realitetit, 41 vjeç, u shoqërua nga djali i saj gjashtë vjeçar, Saint, teksa ata panë me kënaqësi ndeshjen së bashku të dielën. Bukuroshja ishte nga koka te këmbët me Balenciaga, ndërsa djali i saj tregoi mbështetjen e tij për LA Rams duke veshur ngjyrën blu të skuadrës.

Nëna e katër fëmijëve, Saint, Chicago, Psalm dhe North, të cilin e ndan me ish-bashkëshortin e saj, Kanye, kishte një look luksoz për të ndjekur lojën. Ajo zgjodhi një palë streçe Balenciaga, së bashku me logon e markës të printuar në vijën e belit. Veshja, e cila kushton rreth 795 dollarë, shfaqi fizikun dhe format e saj.

Për një ngjyrë shtesë, personaliteti televiziv mbante një çantë krokodili 3000 dollarësh Balenciaga, blu vibruese, duke treguar gjithashtu mbështetjen e saj për LA Rams. Për të aksesuar pamjen e saj për daljen e veçantë, bukuroshja e talentuar vendosi një palë syze dielli të mëdha. Flokët e saj bionde ishin të ndara në mes, duke i lejuar të binin drejt mbi supet e saj.