Kopertina e albumit të ‘Radiohead’, e inspiruar nga një fotografi e luftës në Kosovë

Rok-bendi anglez, “Radiohead”, ka mbi 5 vite që nuk ka publikuar asnjë album apo këngë të re, ndonëse ka pasur paraqitje në skenën e festivalit “Glastonbury”.

Ky bend, i krijuar më 1995, njihet më së shumti për hitin e tyre “Creep”, por jo vetëm. Ata kanë krijuar deri më tani 9 albume në studio, duke u shpërblyer me shumë çmime.

Por, një fakt interesant vjen nga ky bend, që pakkush e ka ditur.

Kopertina e albumit “Kid A”, i lansuar në vitin 2000, është inspiruar nga pamjet e tmerrshme të luftës në Kosovë.

Kjo është bërë e ditur nga artisti Stanley Donwood, i cili kishte lidhur bashkëpunim me bendin “Radiohead” që në vitin 1994, duke i punuar të gjitha kopertinat e albumeve të bendit.

Kopertina është një përshkrim i tmerrshëm i shkrirjes së akullnajave, një që nënkupton fundin e ditëve. Megjithatë, ai nuk u ndikua nga temat që lidhen me Ditën e Kijametit. Në vend të kësaj, vepra e tij artistike ishte një kombinim i çështjeve mjedisore dhe luftës së Kosovës që pushtuan mendjen e Donwoodit, artistit që konsiderohet si anëtari i gjashtë i bendit “Radiohead”.

Duke folur për “The Guardian” në 2006, Donwood zbuloi se ishte një foto nga mbulimi i luftës në Kosovë, fotografi kjo e botuar pikërisht në “The Guardian”, ajo që frymëzoi veprën artistike të albumit. “… Është e shkrepur nga lartë-poshtë në tokë, dhe fotografia është me gjasë një metër katror borë. Bora është e mbuluar me gjak, me vaj motorik, e shënjuar me shenja të çizmeve, ku shihen edhe mbetje cigaresh”.

“Isha i mërzitur nga kjo në një mënyrë që lufta nuk më kishte mërzitur kurrë më parë. Më dukej sikur po ndodhte në rrugën time”, ishte shprehur Donwood asokohe, raporton Zeri.info.

Më tej, ai tregoi se e kishte pikturuar fillimisht kopertinën e albumit të inspiruar nga fotoja e luftës në Kosovë, e më pas të njëjtën e kishte futur në kompjuter për ta edituar me “Photoshop”.

“Ideja kryesore e maleve ishte se ato ishin asofarë peizazhesh të pushtetit, ideja e blloqeve të kullave dhe piramidave. Bëhej fjalë për një lloj fuqie kataklizmike që ekzistonte në peizazh. Vërtet u përhumba me të”.

Ekziston një mesazh i fuqishëm pas kopertinës për “Kid A”, një mesazh që nuk është i hapur ose që mund ta shihni direkt atë. Sidoqoftë, si çdo vepër mahnitëse arti, sa më gjatë të kaloni duke e parë atë, kuptimi përforcohet çdo sekondë që kalon.

Kopertina përfaqëson gjithashtu një agim të ri ndërsa “Radiohead” u largua nga muzika rock dhe në një territor të panjohur. Ata u ndeshën me mosmiratim pothuajse universal kur u publikua albumi, por me kalimin e kohës, kritikët do të kuptonin se ishte një moment gjenialiteti nga grupi. E njëjta gjë mund të thuhet për mesazhin që qëndron pas veprës artistike, megjithatë mesazhi distopian vetëm sa është rritur në rëndësi./KultPlus.com