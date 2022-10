Kryetari i Prizrenit inspekton punimet në rrugën “Rugova”

Në vazhdën e punimeve të shumta infrastrukturore, në rrugë të ndryshme, lagje e fshatra, në Komunën e Prizrenit, kryetari Shaqir Totaj, së bashku me drejtorin e Shërbimeve Publike, Çelë Lamaj, sot shikuan nga afër punimet që po zhvillohen në rrugën “Rugova” në lagjen mbi spital.

Komuna ka bërë me dije se në këtë lagje së shpejti fillon asfaltimi në rrugën “Norë Kelmendi”, pasi të bëhet nivelizimi i pusetave.

“Këto projekte janë shumë të rëndësishme për rregullimin e infrastrukturës për banorët e zonës duke e lehtësuar jetën e tyre pas një periudhe të gjatë me vështirësi”, thuhet në njoftim.

“Gjatë muajit tetor do të punohet për rregullimin e infrastrukturës në shumë lagje brenda qytetit dhe në segmentet që lidhin të gjitha zonat e Komunës së Prizrenit, në përgjithësi, me ç’rast do të lehtësohet jeta e të gjithëve. Së bashku e ndërtojmë Prizrenin!”./ PrizrenPress.com