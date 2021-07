Kush lexon “Birin” e Flutura Açkës, jo vetëm që pasurohet me një Bir të pazakontë, por ndjehet Nënë edhe në mos qoftë

Mimoza Hysa

Përtej kësaj ndjeshmërie të skajshme që pulson dhimbje, lexuesi shijon për më tepër një rrëfim me një estetikë të epërme, trajtimin me një stil të zhdërvjellët të një lënde shumë dimensionale, të një historie me shtrirje të gjerë në kohë dhe hapësirë, madje hera-herës gëzon e argëtohet me personazhet në atë udhëtim të këtushëm e të përtejmë që rrok kultura, rite, zakone, botëkuptime, ide e njerëz interesantë.

Mbi të gjitha romani është një monument për dashurinë në të gjitha format e saj. Është një dhimbje e bukur, e veshur me dritë. Përtej kënaqësisë së leximit, është ndoshta dhe udhërrëfyesi më i plotë sesi mund të mirërritet, plasmohet, edukohet, kulturohet biri. Përgëzime shkrimtaresh për këtë vepër unike dhe nënës që i ka dhënë përmasë pasurie humbjes!

Faleminderit Flutnesh për çfarë na ke falur me zemërgjerësi e mençuri!/ KultPlus.com