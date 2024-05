Latifi mban dëgjimin e parë publik për planifikim të hershëm të buxhetit për vitin 2025

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka mbajtur dëgjimin e parë publik për planifikim të hershëm të buxhetit për vitin 2025.

Latifi ka bërë me dije se pasi i informuan dhe sqaruan të pranishmit, për tërë atë që përmban qarkorja e parë buxhetore e ardhur nga MF-ja për komunën e Rahovecit, po ashtu bashkëbiseduan edhe për ecurinë e përgatitjes së KAB-it komunal 2025-2026.

“Me drejtorin për financa dhe buxhet, drejtorët tjerë të drejtorive komunale si dhe me grupin punues për hartimin e buxhetit, me vëmendje kemi dëgjuar për shqetësimet, nevojat dhe kërkesat nga të rinjtë, pensionistët, gratë dhe komunitetet pakicë”, ka bërë me dije Latifi.