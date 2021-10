Limaj: Fitojmë në Malishevë, presim balotazh në Prizren

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, është shprehur i bindur në fitoren e partisë së tij në Malishevë, dhe parashikon balotazhin në Prizren.

“Synimet tona do të vazhdohet me qeverisjen e Malishevës, presim një surprizë në Prizren, unë besoj që Nisma do të jetë në balotazh në Prizren, kështu janë angazhimet në Prizren me Zafir Berishën, si një politikan me përkushtim të jashtëzakonshëm në Prizren, një kuadër me përvojë në nivelin republikan, dhe lokal e posaçërisht përkushtimi angazhimi, dhe lidhja e tij emocionale me qytetin e Prizrenit, unë beso që një kuadër si i tij ende nuk është testuar në Prizren, është koha e tij, dhe besoj që qytetarët e Prizrenit të lidhen me ne”, tha Limaj në Politiko.