Me cilin prej artistëve shqiptar nuk flet Tayna?

Reperja e njohur kosovare, Tayna këtë javë ka qenë pjesë e rubrikës “50 pyetje” në Prive.

Ajo është përgjigjur në shumë pyetje si nga aspekti personal, ashtu edhe nga ai profesional, përcjell Klankosova.tv.

E në pyetjen se me cilin prej artistëve shqiptar nuk flet, ajo dha një përgjigje indirekte, duke dhënë se di të flasë me të gjithë.

“Unë di me fol me krejt. Jeta është e tillë, që ndonjëherë me disa njerëz nuk flet, pastaj pajtohesh, nuk flet prapë, kështuqë nuk kam asgjë personale me askënd, nuk kam as pikë inati me askënd. Ua uroj të gjitha të mirat krejtve”, është shprehur ajo.