Migjen Kelmendi largohet nga PDK’ja

Migjen Kelmendi është larguar nga Partia Demokratike e Kosovës, raporton Express.

Lajmin e ka bërë të ditur përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook.

Ai ka thënë se po largohet nga partia që t’u krijojë hapësirë njerëzve të ri.

“Sot mendoj se i ndihmoj tue u terheq dhe tue krijue hapsine per emna te ri dhe njerez te ri, sepse partia ka shume nevoje me u riperterie dhe me krijue nji fabul te re.

Besoj se partia ka me perballue kete periudhe kur po duhet me vazhdue, perkohesisht, pa themeluesit e saj, dhe ka me arrite me rifitue vendin e saj meritor ne spektrin partiak te Kosoves”, ka shkruar Kelmendi.

Ai ka thënë se këtë vendim e ka marrë më 6 qershor, por se i është kërkuar që të pres deri në përfundimin e procesit të zgjedhjes së kryetarit dhe Kryesisë.

“(PS. Kjo deklarate asht shkrue me 6 Qershor, por me lutjet e miqve te mij, mu kerkue me botue mbasi te kryhet procesi i zgjedhjes se kryetarit dhe kryesise se re.)”, thuhet në postimin e tij./Gazeta Express

Postimi i tij i plotë:

ERDHI KOHA ME EC…

E bana nji cope udhe me PDK. Avantura jeme politike dhe angazhimi jem ne kete parti ma shume ishte simbolik, tue dashte me i dhane nji perkrahje modeste reformave te saponisuna asokohe ne parti.

Une s’jam i marruem prej partie, ju bashkova ne nji moment kritik me qellimin e sinqerte me kontribue e ndihmue, bash kur asht zor.

Sot mendoj se i ndihmoj tue u terheq dhe tue krijue hapsine per emna te ri dhe njerez te ri, sepse partia ka shume nevoje me u riperterie dhe me krijue nji fabul te re.

Besoj se partia ka me perballue kete periudhe kur po duhet me vazhdue, perkohesisht, pa themeluesit e saj, dhe ka me arrite me rifitue vendin e saj meritor ne spektrin partiak te Kosoves.

(PS. Kjo deklarate asht shkrue me 6 Qershor, por me lutjet e miqve te mij, mu kerkue me botue mbasi te kryhet procesi i zgjedhjes se kryetarit dhe kryesise se re.)

Prishtine, 6 Gusht 2021