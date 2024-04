Morrison: Nëse je i trishtuar e do të doje të vdisje, mendo për atë që po vdes e do të donte të jetonte

Disa thënie nga Jim Morrison:

Njerëzit mendojnë se janë të lirë, por janë të lirë vetëm ta mendojnë.

Ëndrrat janë si yjet, mjafton të ngresh shikimin e janë gjithnjë aty.



Dua të kthehem fëmijë sepse gjunjët dhembin më pak se një zemër e thyer.



Nëse je i trishtuar e do të doje të vdisje, mendo për atë që po vdes e do të donte të jetonte.



Nëse të duhet të zvarritesh gjithë jetën si një krimb që të jetosh, ngrihu dhe vdis.



Nganjëherë mjafton një çast për të harruar një jetë e nganjëherë nuk mjafton një jetë për të harruar një çast.



Ngutu t’i shuash pasionet para se të të djegin.



Të mos duash nga frika se do të vuash është njësoj si të mos jetosh nga frika se do të vdesësh.